رونالدو أولا.. من الأكثر تسجيلاً بتاريخ الدوريات الـ5؟ (صور)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
بعد تسجيل رونالدو للهدف رقم 400.. نستعرض لكم قائمة الأكثر تسجيلا في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى .. ونبدأها بالأقل تسجيلاً
المرتبة السادسة
وليام رالف ديكسي دين (22 يناير 1907 – 1 مارس 1980) هو لاعب كرة قدم انجليزي لعب في مركز الوسط المتقدم.
جاء النجم الإنجليزي السابق ونجم إيفرتون ديكسي دين في المرتبة السادسة برصيد 310 هدف
المرتبة الخامسة
ستيف بلومر جاء النجم الإنجليزي السابق في المرتبة الخامسة برصيد 317 هدف
المرتبة الرابعة
غيرد مولر هو لاعب كرة قدم ألماني سابق جاء النجم في المرتبة الرابعة برصيد 365 هدف
المرتبة الثالثة
وجاء في المركز الثالث جيمي غريفز أحد أساطير الكرة الإنجليزية برصيد 366 هدف
المرتبة الثانية
الغني عن التعريف ليونيل ميسي يحتل النجم الأرجنتيني ونجم برشلونة المركز الثاني برصيد 388 هدف
المرتبة الأولى
البرتغالي كريستيانو رونالدو
أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يصل للهدف رقم 400 في الدوريات الاوروبية الخمس الكبرى، بواقع 84 مع مانشستر يونايتد و311 مع ريال مدريد و5 مع يوفنتوس.
اقرأ أيضاً :
ميسي يبدأ رحلة التعافي للعودة إلى صفوف البلوغرانا
مشهد لم يحدث منذ 11 عاما.. كلاسيكو بلا رونالدو وميسي.. كيف؟