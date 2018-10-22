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رونالدو أولا.. من الأكثر تسجيلاً بتاريخ الدوريات الـ5؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد تسجيل رونالدو للهدف رقم 400.. نستعرض لكم  قائمة الأكثر تسجيلا في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى .. ونبدأها بالأقل تسجيلاً 

المرتبة السادسة 

وليام رالف ديكسي دين (22 يناير 1907 – 1 مارس 1980) هو لاعب كرة قدم  انجليزي لعب في مركز الوسط المتقدم.

جاء النجم الإنجليزي السابق ونجم إيفرتون ديكسي دين في المرتبة السادسة برصيد 310 هدف

المرتبة الخامسة 

ستيف بلومر جاء النجم الإنجليزي السابق  في المرتبة الخامسة برصيد 317 هدف

المرتبة الرابعة 

غيرد مولر هو لاعب كرة قدم ألماني سابق جاء النجم في المرتبة الرابعة برصيد 365 هدف

المرتبة الثالثة  

وجاء في المركز الثالث جيمي غريفز أحد أساطير الكرة الإنجليزية برصيد 366 هدف

 

المرتبة الثانية  

الغني عن التعريف ليونيل ميسي يحتل النجم الأرجنتيني ونجم برشلونة المركز الثاني برصيد 388 هدف 

 

المرتبة الأولى 

 البرتغالي كريستيانو رونالدو 

 أصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب يصل للهدف رقم 400 في الدوريات الاوروبية الخمس الكبرى، بواقع 84 مع مانشستر يونايتد و311 مع ريال مدريد و5 مع يوفنتوس.

 

 

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