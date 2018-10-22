أنباء عن إقالة مدرب ريال مدريد "لوبيتيجي" خلال ساعات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( سكاي سبورتس )

هزائم تلو الهزائم ، بالتأكيد هذه ليست أفضل أوقات النادي الاسباني ريال مدريد ، لكن يا ترى كيف ستنعكس هذه النتائج السلبية على الفريق وأي الاجراءات سيتخذها الملكي لتحسين نتائجه؟

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، كشفت أن نادي ريال مدرية الإسباني، قد قرر إقالة مدربه "جولين لوبيتيجي" المدير الفني للفريق، بعد الهزيمة أمام ليفانتي.

وسقط النادي الملكي على أرض وأمام جماهيره على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بهدفين لهدف على يد ليفانتي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ظهر السبت، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته الشبكة البريطانية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل قليل، وحسب مصادرها الخاصة فإن إدارة النادي الملكي، قريبة للغاية من إقالة جولين لوبيتيجي مدرب الفريق.

ويُعد المدرب الإيطالي "أنطونيو كونتي " المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي، أبرز المرشحين لخلافة مدرب إسبانيا السابق في ريال مدريد.

يُذكر أن الهزيمة أمام ليفانتي هي الثالثة للفريق على التوالي هذا الموسم، والخسارة الخامسة للوس بلانكوس هذا الموسم، تحت قيادة مدربه "لوبيتيجي".

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