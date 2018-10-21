من ركلة ثابتة.. لاعب هنغاري يسجل هدفا عابرا للقارات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بشكل مذهل، أحرز الهنغاري "يانوش هيغيديوش"، لاعب أكاديمية بوشكاش، هدفا عالميا، خلال اللقاء الذي جمع فريقه بنادي فيرينتسفاروش، ضمن منافسات الدوري الهنغاري لكرة القدم، وجاء الهدف في الدقيقة (20)، من ركلة ثابتة، نفذها هيغيديوش بإتقان، حيث سدد الكرة بقوة من منتصف ملعب فريقه، لتستقر في شباك حارس "فيرينتسفاروش".

ومنح هذا الهدف الفوز الثالث لأكاديمية بوشكاش في الدوري الهنغاري، بينما تعرض فيرينتسفاروش لخسارته الأولى هذا الموسم في المسابقة، بعد7 انتصارات و3 تعادلات، وفق موقع " لينتا.رو".



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