ريال مدريد يواصل سقوطه في الدوري الإسباني

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني على يد Levante بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد خسر في الجولة الماضية على يد Alavés بهدف نظيف في الجولة الثامنة من الليجا الإسبانية، وتجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 14 في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد ليفانتي للنقطة رقم 13 في المركز السابع.

ولعبت تقنية الفيديو دوراً كبيراً في المباراة باحتسابها ركلة جزاء لليفانتي في الدقيقة 13، وإلغائها هدفاً للنادي الملكي في الدقيقة 18 وأخر لليفانتي في الدقيقة 44.

وأحرز أهداف المباراة خوسيه موراليس و مارتي روجر في الدقيقتين 6 و13 لليفانتي، وسجل مارسيلو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71.

بدأ نادي ليفانتي المباراة بضغط عالي على دفاعات ريال مدريد، واستغل خوسيه موراليس خطأ من فاران بعدما مرر بوستيجو كرة خلف المدافع، ليراوغ موراليس حارس مرمى الريال ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 6.

في الدقيقة 13، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليفانتي بعدما استخدم تقنية الفيديو لمشاهدة لمسة يد لفاران من داخل منطقة الجزاء، وتصدى مارتي روجر لتنفيذ ركلة الجزاء ليسدد كرة قوية على يسار كورتوا ليعلن عن الهدف الثاني.

وألغى حكم المباراة هدفاً لماركو أسينسيو في الدقيقة 18 بعدما استخدم تقنية الفيديو، ليعلن عن وجود حالة تسلل.

وأضاع راموس فرصة تقليص الفارق مع ليفانتي بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها برأسية قوية تجاه المرمى، ولكن نجح حارس مرمى ليفانتي في التصدي لها وتحويلها إلى ضربة ركنية.

وتواصلت فرص النادي الملكي لتقليص الفارق، بعدما تبادل مارسيلو تمريرات مع أسينسيو داخل منطقة الجزاء وسدد تسديدة قوية ولكن نجح الحارس في التصدي لها وأبعدها دفاع ليفانتي عن منطقة الجزاء.

وأنقذ القائم ليفانتي من الهدف الأول لريال مدريد بعدما حول راموس كرة عرضية برأسيته، وأنقذ الحارس أوير مرماه من كرة أخرى من راموس في الدقيقة ذاتها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 34.

وعاد وأضاع لوكاس فاسكيز فرصة هدفاً جديداً لريال مدريد في الدقيقة 43 بعدما سدد من داخل منطقة الجزاء ولكن تعملق حارس ليفانتي وأخرج الكرة بقدمه.

ولعبت تقنية الفيديو دوراً جديداً في المباراة بعدما ألغى الحكم هدفاً لليفانتي في الدقيقة 44 بعدما احتسب تسلل على المهاجم.

وحصل داني سيبايوس على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66، نفذها جاريث بيل بطريقة رائعة ولكن تألق الحارس وأخرجها إلى ضربة ركنية.

وقلص مارسيلو النتيجة لريال مدريد في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة من بنزيما داخل منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة قوية بيمناه ويسكنها في الشباك.

وأضاع كريم بنزيما فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 76 بعدما سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم وشتتها مدافعو ليفانتي.

وألغى الحكم المساعد هدفاً لماريانو في الدقيقة 88 بسبب التسلل.

وأضاع موراليس هدف جديد لليفانتي قبل صافرة نهاية المباراة بعدما سدد تسديدة قوية مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى كورتوا.

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