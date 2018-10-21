بنزيما ينفي تورطه في عملية اختطاف دي سوزا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحيفة ماركا الإسبانية)

نفى الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد تورطه في عملية اختطاف ليو دي سوزا وكيل أعمال اللاعبين الشهير، وهي التهمة التي وجهت إليه في الساعات الماضية.

وتعرض دي سوزا لمحاولة اختطاف بعد حضوره مباراة موناكو وباريس سان جيرمان في ملعب حديقة الأمراء بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية نقلاً عن لميديبيرت.

وتقدم دي سوزا بشكوى لمركز الشرطة، وأفاد في المحضر أنه تعرض لمحاولة اختطاف والاحتجاز الغير قانوني والعنف، كما أكد أن أحد الأفراد الذين حاولوا خطفه هو سمعان طبينياس صديق الطفولة لكريم بنزيما ، كما كان هناك شخصين آخرين من المقربين لمهاجم ريال مدريد.

ولم ينتظر بنزيما طويلاً للرد على هذه الإدعاءات، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر تغريدة ينفي ويسخر فيها من التهم الموجهة إليه، وقال “أحد أقارب بنزيما يلمس ذراع دي سوزا؟ يتحول الأمر إلى اختطاف؟ وتعرض دي سوزا للضرب وتأثر عمله، ويقول أيضاً أن بنزيما كان في السيارة ! هل هذا يحدث في العالم الحقيقي؟”.

ونفى سيلفين كورميه محامي بنزيما أن يكون موكله متورطاً من قريب أو بعيد بهذه القضية، كما أكد على أن ما يقوله دي سوزا للشرطة مجرد أكاذيب لم تحدث أبداً.

وتؤكد التقارير الصحفية أن محاولة الاختطاف سببها وجود ديون على دي سوزا تصل إلى 50 ألف يورو لم يقم بتسديدها حتى الآن.

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