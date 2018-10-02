نجم برازيلي معتزل في طريقه للعودة إلى ملاعب كرة القدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قد لا يترك اللاعب العالمي ملاعب كرة القدم أبدا ويتشبث بها حتى بعد تقاعده وحتى الرمق الأخير، فغالبا ما يتقلد اللاعبون مناصب التدريب أو الإدارة الفنية لفرقهم أمثال بيكهام وزيدان، في المقابل قد يدخل بعض النجوم في فترة راحة قد تدوم لسنوات أو ابتعادهم عن الملاعب بصفة نهائية.. لكن هل يعودون للاحتراف بعد التقاعد؟

في مفاجأة كبيرة لعشاق كرة القدم، يقترب واحد من نجوم الكرة البرازيلية من العودة للملاعب مرة أخرى، بعد فترة من اعتزاله، ويسعى الملياردير ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، "سيلفيو بيرلسكوني"، إلى ضم نجم ميلان والبرازيل السابق، كاكا، لصفوف فريق "مونزا".

ويسعى نادي "مونزا"، المملوك حديثا لـ "بيرلسكوني"، أن يضم كاكا (36 عاما) ليعود لملاعب كرة القدم مجددا بعدما أن أعلن اعتزاله من قبل، وتعود علاقة "بيرلسكوني" بـ "كاكا"، حينما كان مالكا للروسونيري، ووقع حينها كاكا في عام 2002، وتوج الثنائي بلقب الدوري الإيطالي وشاركا في الفوز بدوري أبطال أوروبا معا..

منذ ذلك الحين، قطع رئيس الوزراء الإيطالي السابق جميع العلاقات مع ميلان واشترى نادي مونزا أحد أندية الدرجة الثالثة الإيطالية، ثم جمع شمله مع "أدريانو جالياني" المساعد له لفترة طويلة في ميلان، والذي يعمل حاليا مديرا تنفيذيا للنادي الجديد..

وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" إلى أن الثنائي يرغبان في إعادة كاكا لكرة القدم مجددا، وجلبه لفريق الدرجة الثالثة لكى يلعب فترة مع الفريق ضمن الحملات التسويقية ولأجل رفع الروح المعنوية للفريق، مستغلين علاقتهما مع الأسطورة البرازيلي، وتألق كاكا بشكل كبير مع فريق ميلان في الفترة ما بين عامي 2003 و2009 قبل أن ينتقل لريال مدريد الإسباني ثم عاد لميلان مجددا وبعدها انتقل إلى الدوري الأمريكي، حيث اختتم مسيرته الكروية الحافلة كلاعب.

مصدر الصورة (zimbio)



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