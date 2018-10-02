صلاح يثير اهتمام المصريين بصورة غريبة

أخبار الآن | دبي (وكالات)

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الانجليزي صورة له وهو مستلقي على أريكة منزله يلاعب هرة صغيرة، فيما أشار كثيرون إلى أنها قد تكون على الأرجح دعاية لإحدى شركات الملابس الشهيرة.

تعليقات المصريين على الصورة أشارت إلى تراجع مستوى نجم ليفربول هذا الموسم، فيما ذهب البعض لآخر إلى التعليق حول حتمية تركيز "مو" على الملعب أكثر من صوره الشخصية. لكن أبرز ما أثار اهتمام المصريين، على وجه خاص بالصورة، التي حظت خلال ساعات بأكثر من مليون ونصف مليون إعجاب، تمثل في الأريكة التي استلقى عليها صلاح والتي كانت مغطاة بغطاء بسيط يطلق عليه بياضات وهو معروف في منازل الطبقى الوسطى المصرية.

وأشار كثيرون إلى أن زوجة صلاح، "مصرية صميمة"، بالنظر إلى تمسكها بالتقليد المصري الشهير في العناية بالمنازل، حتى في ليفربول.

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