إليكم تفاصيل مباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنطلق اليوم الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، مبارايات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على الساعة الثامنة بتوقيت دبي، وستلعب مباراتي الذهاب اليوم أيضا، وسيجمع اللقاء الأول بين الترجي و "بيريميو دي أجوستو" مفاجأة البطولة هذا الموسم، وسيحتضن المباراة الملعب الأوليمبي "برادس"، وسيسعى الفريق الكبير التونسي إلى إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة كبيرة لتجنب عودة الفريق الأنجولي في الإياب كما فعل مع مازيمبي في ربع النهائي.

سيكون اللقاء الثاني ديربي شامال أفريقي عربي بين الأهلي ووفاق سطيف، وسيستضيفه استاد السلام الدولي بالقاهرة، وهذا اللقاء لن يكون سهلا على الفريقين المتعطشين لحمل اللقب من جديد، خصوصا للبطل التاريخي للمسابقة الذي سيقاتل على الوصول للنهائي للسنة الثانية على التوالي والفوز به هذه المرة، وذلك لنسيان مرارة خسارته البطولة المحببة الموسم الماضي..

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