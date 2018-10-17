نيمار مشتاق لبرشلونة.. فهل تقبل الإدارة إعادته؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية)

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن البرازيلي نيمار دي سيلفا نادم على الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ، ويحلم بالعودة من جديد لبرشلونة .

وانتقل نيمار صاحب الـ 26 عامًا لفريق باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية العام الماضي، قادمًا من فريق برشلونة بصفقة وصلت لـ 222 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن بعد موسم ونصف تقريبًا، أصبح نيمار لديه هدف واحد وهو العودة لبرشلونة من جديد، شعر بالندم على رحيله في السابق.

وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” قد نشرت في شهر مارس الماضي تقريرًا تتحدث فيه عن رغبة نيمار في العودة من جديد، والآن تجددت الرغبة من النجم البرازيلي الذي يفتقد لأصدقائه في البلوجرانا أمثال راكيتيتش، وليونيل ميسي، وسواريز، ورافينيا، وتير شتيجن، ويرغب في العودة.

وأكملت الصحيفة أن طلبات نيمار بالعودة في السابق لم تلقى الدعم الكبير من إدارة برشلونة التي مازالت متأثرة من مسألة رحيله بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.ولكن في الوقت الحالي تغير الوضع قليلاً، وباتت الإدارة تفكر في إمكانية عودة نيمار من جديد لبرشلونة، وأصبحت الفكرة الآن ليست مستحيلة، وقد نرى اللاعب بقميص البلوجرانا من جديد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية بأن نيمار قد خُدع بأموال باريس سان جيرمان وإنفاقاته، حيث تصور بأنه سيكون الأفضل بمجرد انتقاله للفريق الفرنسي، ويحرز معه البطولات الفردية والجماعية.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السُفن، حيث الآن بات بعيدًا عن المنافسة، واستبعد من ترشيحات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ومجلة “فرانس فوتبول” لجائزتي الأفضل والكرة الذهبية، بالإضافة إلى أن الأضواء باتت مسلطة على النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد أدائه الاستثنائي في منافسات كأس العالم 2018 التي أقيمت على الأراضي الروسية.

وأنهت الصحيفة تقريرها قائلة أن ريال مدريد يعتبر من ضمن أبرز المرشحين للتعاقد مع نيمار، ولكن اللاعب البرازيلي يرغب أكثر في العودة لبرشلونة.

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