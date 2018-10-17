فرنسا تعمق جراح ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قلب المنتخب الفرنسي بطل العالم تأخره بهدف أمام ضيفه المنتخب الألماني إلى فوز بنتيجة 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الأول بدوري أمم أوروبا.

وتقدم المنتخب الألماني بهدف سجله توني كروس في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، وتعادل أنطوان جريزمان للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 62 قبل أن يسجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الألماني عند نقطة واحدة.

ويتبقى للمنتخب الفرنسي مباراة وحيدة أمام المنتخب الهولندي ستقام يوم 16 تشرين ثان/نوفمبر المقبل، فيما يتبقى مباراة وحيدة للمنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي يوم 19 من ذات الشهر.

ساد الحذر العشر دقائق الأولى من المباراة خاصة وأن الفريقان كانا يخشيان تلقي أهداف مبكرة يربك الحسابات وهو ما ادى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب.

وفي الدقيقة 11 كاد المنتخب الألماني أن يفتتح التسجيل عندما توغل سيرج نابري بالكرة في الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء المنتخب الفرنسي ومرر كرة عرضية أرضية كان نجولو كانتي أن يضعها بالخطأ في مرماه لولا يقظة الحارس هوجو لوريس الذي أبعدها في اللحظة الأخيرة بقدمه.

وفي الدقيقة 13 استلم ليوري ساني الكرة داخل منطقة جزاء المنتخب الفرنسي ومرر كرة عرضية أبعدها بول بوجبا لكن الكرة لمست يده وهي في طريقها إلى خارج الملعب ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها توني كروس بنجاح إلى داخل المرمى معلنا تقدم المنتخب الألماني بهدف نظيف في الدقيقة 14.

اندفع المنتخب الفرنسي هجوميا في محاولة لتعديل النتيجة لكنه فشل في تشكيل أي خطورة على المرمى، في الوقت نفسه اعتمد المنتخب الألماني على شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 19 كاد المنتخب الألماني أن يضاعف النتيجة عندما انطلق ليروي ساني بالكرة ومررها إلى تيمو فيرنر لكن لوريس خرج من مرماه وأبعد الكرة بأطراف أصابعه لينقذ الموقف في اللحظة الأخيرة.

وشهدت الدقيقة 24 فرصة خطيرة للمنتخب الألماني عندما لعبت ركلة ركنية من الجانب الأيسر لمست رأس ماتس هوميلز لاعب المنتخب الألماني ووصلت إلى نيكلاس شول الذي قابلها بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات تصدى لها الحارس هوجو لوريس.

ورغم محاولات المنتخب الفرنسي لتعديل النتيجة وتراجع المنتخب الألماني لوسط ملعبه واعتماده على الهجمات المرتدة إلا أن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة على المرمى لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 40 والتي كادت أن تشهد هدف التعادل للمنتخب الفرنسي عندما مرر انطوان جريزمان كرة رائعة خلف مدافعي المنتخب الألماني إلى كيليان مبابي الذي لم يتمكن من اللحاق بالكرة ليمسكها مانويل نوير.

ومر الوقت المتبقي من هذا الشوط بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم المنتخب الألماني على نظيره الفرنسي 1- صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب الفرنسي من هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل وسط تراجع من لاعبي المنتخب الألماني للحفاظ على نظافة شباكهم.

وفي الدقيقة 54 كاد المنتخب الألماني أن يسجل الهدف الثاني عندما مرر نيكلاس شول كرة عرضية قابلها ليروي ساني بتسديدة قوية لكن كرته ىمرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 62 سجل أنطوان جريزمان هدف التعادل عندما لعب لوكاس هيرنانديز تمريرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها جريزمان بضربة رأسية رائعة ومتقنة إلى داخل المرمى.

وكاد المنتخب الألماني أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 68 عندما وصلت الكرة إلى سيرج نابري لاعب المنتخب الألماني على حدود منطقة جزاء المنتخب الفرنسي ليسدد كرة أرضية قوية أنقذها الحارس لوريس.

وفي الدقيقة 78 احتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الفرنسي عندما قام ماتس هوميلز بعرقلة بلايس ماتويدي داخل منطقة الجزاء ليسددها أنطوان جريزمان بنجاح إلى داخل المرمى معلنا تقدم المنتخب الفرنسي 2-1 في الدقيقة 80.

كثف المنتخب الألماني من هجماته بعد الهدف في محاولة لتسجيل هدف التعادل لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من جانب لاعبي المنتخب الفرنسي لتمر الدقائق بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب الفرنسي 2-1.



اقرأ أيضا:

البرازيل تفوز ببطولة "السوبر كلاسيكو" على حساب الأرجنتين