جماهير ليفربول غاصبة من كوتينهو بسبب فيرمينيو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

أبدت جماهير ليفربول امتعاضها من ارتباط روبيرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، بالانتقال إلى برشلونة وأن لاعب الأخير فيليبي كوتينيو يشجع حدوث الصفقة.

وأشارت التقارير أن كوتينيو شجع ناديه الحالي على التوقيع مع مواطنه وذكر لبرشلونة أن فيرمينيو يناسب أسلوب لعب الفريق.

وكان كوتينيو انتقل إلى برشلونة من ليفربول منتصف الموسم الماضي مقابل ما يقارب 120 مليون يورو.

وربطت عدة تقارير إسبانية فيرمينيو ببرشلونة وقالت إن النادي الكتالوني يرى أنه الأنسب لتعويض لويس سواريز، مهاجم الفريق الأساسي، بالمستقبل.

وشنت جماهير ليفربول هجوماً حاداً على كوتينيو بسبب تلك التقارير وحذرته من أن يدفع مواطنه أن يحذو حذوه وينتقل لبرشلونة.

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