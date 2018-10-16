مورينيو مهدد بالغياب عن مواجهة تشيلسي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اتهامًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بالسلوك غير اللائق، بسبب الألفاظ التي أطلقها أمام إحدى الكاميرات بعد مباراة نيوكاسل يونايتد، في الدوري قبل 10 أيام.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الاتحاد الإنجليزي منح البرتغالي فرصة حتى السادسة مساء يوم الجمعة القادم، للرد على هذه الاتهامات والدفاع عن نفسه، أو سيتعرض للإيقاف حال إثبات خطأه وبالتالي قد يغيب عن مباراة تشيلسي، المقرر لها السبت المقبل.

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