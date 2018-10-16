مارادونا يتصل بميسي لإزالة سوء التفاهم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، سيتصل بمواطنه ليونيل ميسي، لتبديد سوء التفاهم الذي نجم عن تصريحات مثيرة، اعتبرت مسيئة لنجم برشلونة الإسباني.

وسيحاول مارادونا أن ينحي باللائمة على أسئلة الصحفي الذي قام باستجوابه، وفي تصريح مثير، أوضح محامي مارادونا ماتيس مورلا أن مارادونا كان يدافع عن ميسي ولا يهاجمه.

وانتقد أسطورة كرة القدم، مارادونا، بشكل ساخر، نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلا إنه لا يصلح لقيادة منتحب بلاده، "فهو يذهب إلى دورة المياه حوالي 20 مرة قبل بداية المباريات".

وأضاف أسطورة الأرجنتين: "إذا كنت مديرا فنيا للأرجنتين ربما لم أكن سأستدعي ميسي بسبب أدائه مع التانغو، ولكن سأجعله يعيد حساباته ثم يأتي ويلعب مع منتخب بلاده كما أريد".

وقال محامي مارادونا، إن موكله سيجري اتصالا لأجل توضيح الأمور لميسي على اعتبار أن فهمها قد أسيء، لكن اللاعب المثير للجدل لن يقدم أي اعتذار عما صدر منه.



وردا على تصريحات مارادونا اللاذعة، قال ماكسي بيانكوتشي، أحد أقارب ميسي: "من الجهل التقليل من ليو (ميسي)".

وأضاف بيانكوتشي، وهو لاعب محترف في دوري بالبارغواي: "من المحزن رؤية شخص يوصف "بالقائد" يتكلم بشكل سيء تجاه أفضل لاعب لدينا وقد يبقى الأفضل لفترة طويلة".

كما إشار إلى سوء توقيت توجيه انتقادات لميسي: "كما أتت الانتقادات في وقت يجب أن يكون فيه (مارادونا) مساندا لعملية إعادة بناء المنتخب، وهو أمر ادعى أنه يقف خلفه".

وقد يشعل رد قريب ميسي حربا كلامية بين الأسطورتين، خاصة مع التاريخ الطويل لمارادونا بالتصريحات "اللاذعة" التي لا تعترف باللباقة.

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