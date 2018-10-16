استعدادات ضخمة لمباراة البرازيل والأرجنتين (صور وفيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

يفتتح ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لاستضافة مباراة من العيار الثقيل بين الأرجنتين والبرازيل، في البطولة الرباعية الودية التي تنظمها السعودية يوم الثلاثاء 16أكتوبر 2018 ميلاديًا، 7 من صفر 1440 هجريًا.

ونظمت المملكة العربية السعودية بطولة ودية مكونة من أربع فرق وهم السعودية والعراق والبرازيل و الأرجنتين، وذلك في التوقف الدولي، يذكر أن المباراة الأولى من البطولة حسمها راقصو التانغوو لصالحهم بـ أربعة أهداف نظيفة على المنتخب العراقي، في المباراة التي أقيمت يوم 11 من الشهر الجاري .

واستقبل الشعب السعودي الفريقين بكل ترحاب ، وقدموا القهوة العربية الأصيلة والزهور..

على الجانب الآخر منتخب البرازيل الذي خاض أول مباراة له في البطولة، حقق الفوز على نظيره السعودي بهدفين دون رد، منتخب السيليساو الذي قدم أداء غير مقنع في كأس العالم الأخيرة، بعدما ودع البطولة علي يد المنتخب البلجيكي في الدور ربع النهائي من البطولة بنتيجة هدفين مقابل هدف، بالرغم من أن كل الترشحات كانت تصب في مصلحة رفقاء نيمار في كأس العالم الأخيرة، الجدير بالذكر أن منتخب راقصي السامبا قد خاض مبارتين بعد كأس العالم الأخيرة، أمام الولايات المتحدة يوم 8 من الشهر الماضي، والتي انتهت بفوز رفقاء نيمار بهدفين دون رد، أيضًا التقوا في المباراة الثانية مع السلفادور يوم 12 من نفس الشهر، وانتهت المباراة أيضًَا بفوز كبير بخماسية نظيفة .

خطة اللعب في منتخب الأرجنتين

لن يغيب عن منتخب التانجو أي لاعب للإيقاف، لكن سيغيب نجم برشلونة ليونيل ميسى وجونزالو هيجواين الذين لم يستدعيهما المدرب ليونيل سكالوني، باعتبارها مباراة ودية، وسغيب فرانكو أرماني، ألان فرانكو، جابرييل ميركادو، جونزالو مارتينيز، إتشيكيل بالاسيوس، كريستيان بافون، عن المعسكر بسبب تعرضهم للإصابة .

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني بنفس التشكيل الذي خاض به مواجهة العراق والذي حسمها الأول بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، قي المباراة الأولى من البطولة، والتشكيل المتوقع كالآتي :

التشكيل | 4-3-3

سيرخيو روميرو

ماركوس أكونيا - فيونيس موري - جيرمان بيزيلا - فابريسيو بوستوس

رودريجو دي بول - فرانكو فازكيز - ماكسيميليانو ميزا - لياندرو باريديس

باولو ديبالا - لوتارو مارتينيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل

لن يغيب عن منتخب البرازيل أي لاعب للايقاف أو للإصابة باستثناء نجم ريال مدريد مارسيلو، وستكون كل الأسماء متاحة أمام المدرب تيتي لهذا اللقاء، الذي خاض المباراة الأولى ضد المنتخب السعودي وحسمها لصالحه بنتيجة هدفين مقابل لاشيء .

ومن المتوقع أن يبدأ البرازيلي صاحب الـ 57 عامًا بنفس تشكيلته المعتاد عليها، والتي خاض بها المباراة الماضية أمام الأخضر. والتشكيل المتوقع كالآتي :

التشكيل | 4/4/2

إيديرسون مورايش

أليكس ساندرو - بابلو كوستا - ماركينيوس - فابينيو

كاسيميرو - فريد - ريناتو أوجوستو - فيليبي كوتينيو

نيمار - جابرييل خيسوس





اقرأ أيضاً :

تعادل السعودية والعراق في بطولة "السوبر كلاسيكو" الودية

تعرف على أكبر 10 ملاعب كرة قدم في الوطن العربي