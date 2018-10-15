مانشستر سيتي ينفي تقديمه عرض لضم ميسي

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نفى متحدث رسمي باسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صحةَ التصريحات المنسوبةِ لرئيس النادي بأن السكاي بلوز، عرضوا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في 2016 ، ثلاثة أضعاف راتبه من أجل الموافقةِ على الانضمام إلى النادي.

وكانت صُحُفٌ إسبانيةٌ نشرت تصريحات رئيس نادي ملعب الاتحاد، والتي يقول فيها إنه عَرَضَ على ميسي 3 أضعاف راتبه، ولكنه لم يوافق أبدًا على الرحيل عن النادي الكتلوني.



وتناقلت وسائل الإعلام الإسبانية تصريحات منسوبة لرئيس النادي يقول فيها أن ليونيل ميسي هو أكثر لاعب ندم على الفشل في الحصول على توقيعه.

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في بعض الأوقات بالرحيل عن البلوجرانا والذهاب إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، خصوصًا بعدما تولى مدرب البرسا التاريخي، بيب جوارديولا المسؤولية الفنية للمواطنين بعد رحيله عن بايرن ميونخ الألماني.

متحدث باسم نادي مانشستر سيتي قال وفقًا لصحيفة آس “نحن ننفي صحة هذه التصريحات”.

يُذكر أن ميسي لم يلعب في مسيرته الاحترافية سوى لنادي برشلونة، وهو النجم الأول في كامب نو ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب في التاريخ.





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