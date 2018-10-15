جوكوفيتش يحصد لقب بطولة شنغهاي وعينه على صدارة التصنيف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توج الصربي نوفاك جوكوفيتش، الأحد، بطلا لدورة شنغهاي الصينية، ثامنة دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب، بعدما اكتسح في المباراة النهائية، منافسه الكرواتي، برنا تشوريتش، 6-3 و6-4.

واقترب جوكوفيتش من المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، الذي يحتله الاسباني رافايل نادال، بعد ان ارتقى بفضل هذا التتويج من المركز الثالث إلى الثاني بفارق ضئيل عن المتصدر.

وكان جوكوفيتش وصل إلى النهائي، بعدما تخطى، الجمعة، الجنوب أفريقي، كيفن أندرسون، بواقع مجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3.

والتتويج هو الرابع لجوكوفيتش في شنغهاي بعد اعوام 2012 و2013 و2015.

وفي سبتمبر الماضي، نال لاعب كرة المضرب الصربي لقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس، للمرة الثالثة الأخيرة.

وتوج جوكوفيتش في مايو الماضي بلقب ويمبلدون الإنجليزية، وهو اللقب الأول له بعد غياب دام أشهرا بسبب الإصابة في المرفق.



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