جوارديولا يعتبر جيل برشلونة 2009 لا يتكرر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد المدرب الاسباني بيب جوارديولا أن جيل السداسية التاريخية التي حققها برشلونة في عام 2009 ، اجتمعتْ له ظروفٌ غير مسبوقة ساعدته على تحقيق ذلك الإنجاز.



جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدرب لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكد خلالها أن وجودَ نجومٍ كبار في النادي بذلك الوقت، ساعد على تحقيق نتائج طيبة، لكنه اعتبر أن الفريق حقق دوري أبطال أوروبا في مناسبتين، وكان لديه سبْعُ نجوم من الشباب مثل تشافي وإنييستا وفالديز كلهم وصلوا للنادي وهم بعمر السابعة أو الثامنة وأصبحوا نجومًا في كرة القدم ".



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