إيطاليا تتغلب على بولندا بهدف قاتل في دوري الأمم الأوروبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

نجح منتخب إيطاليا في العودة لبلاده بانتصار ثمين ومستحق على بولندا ضمن الجولة الثالثة لدوري الأمم الأوروبية، وتحقق الفوز القاتل بهدف كريستيانو بيراجي في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

ودخل المنتخب الإيطالي اللقاء بتشكيل أساسي مشابه تمامًا لذلك الذي تعادل 1-1 مع أوكرانيا قبل أيام قليلة، فيما تواجد الثنائي روبيرت ليفاندوفسكي وأركاديوش ميليك في هجوم المنتخب البولندي، وكان الفريقان قد تعادلا ذهابًا في إيطاليا بهدف لكل فريق قبل أن يخسر الثنائي أمام البرتغال متصدرة المجموعة.

ولعب الآزوري شوطًا أول رائعًا للغاية، استحوذ خلاله على الكرة وهاجم مرمى منافسه بشتى الطرق وصنع بالفعل عددًا من الفرص الخطيرة للغاية إلا أن التألق الملفت لفويتشيك تشيزني حارس مرمى بولندا ويوفنتوس وشيء من الرعونة لثلاثي الهجوم الإيطالي "كييزا وبيرنارديسكي وإنسيني" بجانب تدخل القائمين والعارضة مرتين حال دون أن يُسجل المنتخب هدفه الأول لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ولم يختلف الحال كثيرًا في الشوط الثاني، إذ واصل بطل العالم 4 مرات كونه الطرف الأفضل في اللقاء لكن مع تراجع في محاولاته الهجومية كمًا وكيفًا وتقدم ملحوظ لأصحاب الملعب نحو مناطق الآزوري الدفاعية خاصة عبر الهجمات المرتدة السريعة إلا أن جانلويجي دوناروما قال كلمته في اللقاء وتصدى للمحاولات البولندية.

وفيما كانت المباراة في طريقها للتعادل السلبي، نجح كريستيانو بيراجي الظهير الأيسر لإيطاليا في خطف هدف التعادل الثمين بمتابعة ناجحة لتمريرة عرضية من ركلة ركنية عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليُهدي مدافع فيورنتينا منتخب بلاده انتصارًا ثمينًا للغاية حسن من موقفه في المجموعة.

وبهذا الفوز رفعت إيطاليا رصيدها إلى 4 نقاط تضعها في المركز الثاني بفارق نقطتين عن البرتغال التي لعبت مباراة أقل، فيما تذيلت بولندا المجموعة بنقطة يتيمة.

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