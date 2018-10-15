أحد أقارب ميسي يهاجم مارادونا ويرد على تصريحاته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

هاجم أحد أقارب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأسطورة دييغو مارادونا، وذلك بعد التصريحات المثيرة للجدل التي قالها مارادونا، حيث شكك في قدرة الهداف التاريخي لبرشلونة الإسباني على أن يكون قائدا لمنتخب بلاده، لأن شخصيته لا تساعده على ذلك.

وقال ابن عم ميسي "ماكسي بيانكوتشي"، الذي يلعب في فريق روبيو نو بدوري الدرجة الثانية في باراغواي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "هو إنسان جاهل يحاول تشويه صورة ميسي".

وأضاف: "من المؤسف أن نرى شخصا نتفاخر بأنه كان قائدا للأرجنتين، وهو يحاول الآن التحدث بشكل سيء عن أفضل لاعب أرجنيتين في الوقت الحالي، وسيكون كذلك لفترة طويلة من الزمن."

وتابع: "مارادونا يقول هذه التصريحات في وقت مفترض أن يساعد فيه الفريق واللاعبين على إعادة البناء، إذا كان يحب فعلا هذه البلد، ما كان عليه قول ذلك."

وكان ماردونا قد قال في تصريحاته عن ميسي: "دعونا لا نرضي ميسي بعد الآن، قبل أن نتحدث عن زملائه، يجب القول أن ميسي يؤدي دور اللاعب في الأرجنتين، من الصعب علي قول ذلك لكن من غير المفيد أن تجعل قائد المنتخب هو اللاعب الذي يذهب 20 مرة إلى الحمام قبل المباراة "يقصد بسبب التوتر"، ميسي هو ميسي في برشلونة، لكن ميسي هو ميسي اللاعب في الأرجنتين."

اقرأ ايضا:

هدف رائع فى الدوري الأيرلندي الشمالي