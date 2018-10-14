هدف رائع فى الدوري الأيرلندي الشمالي

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

شهد الدوري الإيرلندي الشمالي الممتاز لكرة القدم هدفا نادراً ما يتكرر ، وذلك خلال مباراة كروزيديرز وضيفه غلينتوران في اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الـ11 من المسابقة .

لم يحتج أصحاب الأرض لأكثر من 10 ثوان بمجرد إطلاق صافرة البداية ، ليتم تسجيل الهدف بعد أربع لمسات للكرة، منها ثلاث تمريرات وتسديدة الهدف الذي سجله اللاعب ماثيو سنودي .

وانتهت المباراة بفوز أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة، ليرفع كروزيديرز رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث .