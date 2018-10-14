نيمار والدوسري يتبادلان القمصان بعد المباراة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أظهر مقطع فيديو تبادل نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري قميصه مع نجم المنتخب البرازيلي نيمار وذلك بعد المباراة التي جمعت المنتخبين.



وتغلب المنتخب البرازيلي، على المنتخب السعودي، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب مدينة جامعة الملك سعود، ضمن مباريات بطولة سوبر كلاسيكو الدولية الودية.

وتألق سالم الدوسري، من جانب المنتخب السعودي، أمام البرازيل، وصنع الكثير من الفرص.

وسبق وأن احترف سالم الدوسري مع فريق فياريال، في الدوري الإسباني، فيما يعب نيمار مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن المنتخب السعودي سيلتقي مع منتخب العراق يوم الإثنين 15 من الشهر الجاري، فيما سيلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره الأرجنتيني.

اقرأ أيضاً :

نجل شوماخر يفوز بلقب فورمولا 3 الأوروبية

إيقاف لاعبي "نزال القرن" حتى اشعار آخر