مشروع البدء الرياضي يثير اهتمام الأطفال بالرياضة

أخبار الآن | بيونس ايرس- الارجنتين (رويترز)



من أجل إثارة اهتمامهم بالرياضة، أقامت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة للشباب في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس برنامجًا جديدًا للأطفال.

هذا المشروع يشجع الأطفال على تعلم انواع جديدة من الألعاب الرياضية، بالاضافة الى كرة القدم التي تمثل الرياضة المهيمنة في الأرجنتين .

بدأ برنامج بدء الرياضة منذ دورة الألعاب الأولمبية للشباب في نانجينغ في عام 2014. ويتضمن ثلاثة أجزاء ، وهي تقديم الأحداث الرياضية للأطفال وتدريبهم بشكل فردي وقيادتهم للعب مع الآخرين. تستغرق كل حصة من 20 إلى 40 دقيقة.

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