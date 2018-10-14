ما هو العرض الذي تلقاه "نورمحمدوف" من مغني الراب الأمريكي؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة



انهالت الكثير من العروض على "حبيب نورمحمدوف" بعد فوزه على المصارع الإيرلندي "كونور ماكغريغور" والحفاظ على لقب بطل العالم للوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، ومن بين هذه العروض.. عرض غير متوقع لكنه مغري جدا..



وفي هذا الخضم، قدم مغني الراب الأمريكي الشهير "فيفتي سينت" عرضا بـ2 مليون دولار للروسي "حبيب نورمحمدوف" بطل العالم لمنظمة UFC بالوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة MMA للانتقال لمنظمة Bellator، ونشر "فيفتي سينت" عبر تويتر بيانا قال فيه: "أعتقد أن منظمة UFC أخطأت بحق حبيب، لم يفعلوا الشيء نفسه مع ماكغريغور.، سأدفع مليوني دولار لحبيب إذا انتقل لمنظمة Bellator"، ورد حبيب بالشكر على عرض المغني الأمريكي..



وتعتبر منظمة Bellator ثانية أقوى منظمات الفنون القتالية المختلطة MMA، وفي وقت سابق أعلن حبيب تلقيه عرضا مغريا من منظمة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية WWE للانضمام إليها. وذكر "فيفتي سينت" في وقت سابق أنه وقع اتفاقية تعاون مع Bellator بقيمة 1 مليون دولار، فيما يعتبر هذا المغني الأمريكي واحدا من أنجح الفنانين في تاريخ موسيقى الراب، وقدرت مجلة Forbes ثروته عام 2015 بمبلغ 150 مليون دولار..



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