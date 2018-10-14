فضيحة تلاعب كبرى.. بطلها باريس سان جرمان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أعلن مكتب المدعي الفرنسي المختص بالجرائم المالية أنه يحقق في شبهة حدوث تلاعب في نتيجة مباراة باريس سان جرمان أمام رد ستار، التي أقيمت في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الثالث من أكتوبر.

كما نشرت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية، على موقعها الإلكتروني بأن الاتحاد القاري للعبة أبلغ قبل المباراة أن مسؤولا كبيرا في رد ستار يخطط، بمشاركة عدد من اللاعبين، لوضع رهان بمبلغ يقترب من 5 ملايين يورو على فوز باريس سان جرمان بفارق 5 أهداف، وهذه المعلومة هي التي أدت لفتح التحقيق.

وقد نفى رد ستار في بيان هذه المزاعم وقال: هذا سيلحق ضررا بالغا بسمعة نادينا ولهذا يصر النادي على أن يتولى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأيضا السلطات في صربيا وفرنسا التحقيق بشكل كامل في هذه الشبهات للكشف عن الحقيقة".

كما نفى باريس سان جيرمان ارتكاب أي مخالفة وقال إن النادي سيتجاوب مع المحققين.

وكتبت "ليكيب" أن السلطات لم تكتشف أي دليل حتى الآن على حدوث تلاعب وأن كل الاحتمالات مفتوحة من التلاعب بالنتائج وحتى افتعال الأكاذيب.

وفي سياق آخر شنّ أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، هجومًا لاذعًا على مواطنه ليونيل ميسي أثناء أحد اللقاءات الصحفية مع برنامج "La Última Palabra" المكسيكي، وعلى غير العادة قال مارادونا "دعونا لا نرضي ميسي بعد الآن، من غير النافع أن تجعل قائد المنتخب هو اللاعب الذي يذهب 20 مرة إلى الحمام قبل المباراة (يقصد بسبب التوتر).

وأكمل "إن دربت الأرجنتين مرة أخرى لن استدعي ميسي، يجب علينا أن نتحرر من الضغط وأن نحصل على القائد الذي نريده منه".

وتابع مارادونا "ميسي في برشلونة مغايرًا لميسي في الأرجنتين.

وفي حدث شغل مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً خضع لاعب برشلونة السابق والمعار إلى باشاك_شهر أردا_توران للاستجواب أمام الشرطة بعد ضربه للمغني التركي بيركاي_شاهين وكسره لأنفه وذلك على إثر خلاف حصل بينهما عندما كان توران متواجداً في ملهى ليلي باسطنبول, وقام بمغازلة زوجة المطرب التركي الذي لم يتقبل الأمر ليدخل معه بشجار.

وقد ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيركاي كان يتناول العشاء مع زوجته، ليتقدم نحوهما توران وهو في حالة عدم إتزان بسبب الإفراط في شرب الكحوليات، وقال للزوجة: لو لم أكن متزوجا لما تركت فتاة مثلك أبدا.

فغضب بيركاي بشدة من سلوك توران غير اللائق، وطلب من زوجته العودة إلى المنزل، وطلب من اللاعب السابق لبرشلونة أن يتحدث معه رجل إلى رجل.

ليبدأ الاشتباك بينهما داخل المطعم، فقام الأول بلكم المطرب في وجهه ليكسر أنفه، ليتم نقله إلى المستشفى سريعا لإيقاف النزيف وعلاج الإصابة.

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