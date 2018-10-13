هنري يعود إلى موناكو.. مدربا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أعلن نادي موناكو الفرنسي، تعيين لاعبه الأسبق تييري هنري مدربا جديدا له خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، بعقد يمتد حتى عام 2021.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية أن هنري، الذي يعمل حاليا مساعدا لمدرب منتخب بلجيكا، توجه اليوم إلى الإمارة، على أن يتم تقديمه الاثنين.

وكان موناكو الفريق الذي أطلق هنري إلى نجوميته في تسعينات القرن الماضي، ليصبح واحدا من أبرز لاعبي فرنسا والعالم.

وقرر موناكو الخميس إقالة جارديم، نتيجة حلوله في المركز الثامن عشر بعد 9 مراحل على انطلاق الدوري المحلي.

ووصل جارديم إلى منصب المدير الفني للنادي في صيف 2014، وقاده إلى لقب الدوري ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017.

وكان المدرب البالغ 44 عاما مرتبطا بعقد مع موناكو حتى 2020، لكنه دفع ثمن البداية السيئة هذا الموسم، وذلك بعد رحيل أبزر نجومه على غرار لاعبي الوسط توماس ليمار إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، والبرازيلي فابينيو إلى ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي جواو موتينيو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي.

ولم يفز موناكو سوى بمباراة واحدة هذا الموسم في المرحلة الأولى من الدوري ضد نانت، وخسر آخر 4 مباريات له في جميع المسابقات، ولم يحقق أي فوز في 10 مباريات منذ 11 أغسطس الماضي.

وبدأ هنري مسيرته الاحترافية مع موناكو عام 1994، وبقي في صفوفه حتى 1999 حيث أحرز لقب الدوري المحلي (1997)، ثم خاض تجربة خجولة جدا مع يوفنتوس (1999)، قبل أن يحل في لندن للدفاع عن ألوان أرسنال (1999-2007) الذي أصبح هدافه التاريخي.

وخاض بطل كأس العالم 1998 وكأس أوروبا 2000، تجربة ناجحة أيضا مع برشلونة الإسباني الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2009، قبل أن ينهي مسيرته في الولايات المتحدة مع نيويورك ريد بولز (من 2010 حتى 2014) وتخلل هذه الفترة إعارته إلى أرسنال عام 2012.

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