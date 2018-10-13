محمد صلاح يغيب عن مباراة إي سواتيني

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

يغيب نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح عن المباراة القادمة التي سيخوضها منتخب بلاده ضد إي سواتيني في تصفيات الأمم الإفريقية, بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً, على ما أفاد طبيب المنتخب المصري.

وكشف طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، بأن صلاح أصيب بشد خفيف وسيجري أشعة في أقرب وقت لمعرفة مدة غيابه عن الملاعب، موضحا أن فرص لحاقه بمباراة الثلاثاء المقبل تعد صعبة.

كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن المدرب المكسيكي للمنتخب الوطني خافيير أغيري سمح لأفضل لاعب في أفريقيا والدوري الإنجليزي الممتاز بالعودة إلى فريقه ليفربول من أجل الراحة.

ويذكر أن صلاح أصيب في الدقيقة 88 من المباراة، التي انتهت بنتيجة 4-1 لصالح الفراعنة وسجل فيها هدفا من ركلة ركنية، في عضلة فخذه ليخرج من الملعب ويتابع فريقه المباراة بـ10 لاعبين بعد استنفاذ التبديلات الثلاثة.



وبفوزها الجمعة، رفعت مصر رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المجموعة العاشرة، قاطعة شوطا جيدا نحو النهائيات، بالتساوي مع تونس التي تلعب مع ضيفتها النيجر السبت.

ويتأهل إلى النهائيات القارية صاحبا المركزين الأولين في كل مجموعة باستثناء المجموعة الثانية، التي سيتأهل عنها الوصيف في حال بقيت الصدارة للكاميرون، أو المتصدر في حال لم تكن الصدارة من نصيب الأخيرة.

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