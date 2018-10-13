مارادونا يشن هجوما عنيفا على ميسي

أخبار الآن | مكسيكو ستي - المكسيك- (وكالات)

شن أسطورة كرة القدم الارجنتينية السابق دييجو ارمانود مارادونا هجوماً كبيراً على مواطنه ليونيل ميسي نجم هجوم نادي برشلونة بسبب عدم امتلاكه شخصية القائد ولم يظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بشكل جيد طوال بطولة كأس العالم في روسيا ، ولم يتمكن من التسجيل سوى مرة واحدة أمام المنتخب النيجيري.

ونقلت الصحيفة تصريحات لمارادونا في برنامج مكسيكي يدعى "الكلمة الأخيرة" قال فيها: "ميسي مع برشلونة مختلف جدا عن ميسي مع الأرجنتين، لا تعظموا منه مع التانغو". وأضاف الأسطورة: "ليس من الجيد أن نجعل ميسي قائدا لمنتخب الأرجنتين، فهو يذهب إلى دورة المياه حوالي 20 مرة قبل بداية المباريات".

وتابع: "إذا كنت مديرا فنيا للأرجنتين ربما لم أكن سأستدعي ميسي بسبب أدائه مع التانغو، ولكن سأجعله يعيد حساباته ثم يأتي ويلعب مع منتخب بلاده كما أريد". وأشار المدير الفني الأسبق لمنتخب الأرجنتين، إلى أنه يتمنى العودة لتدريب راقصي التانغو في يوم من الأيام، موضحا أنه لا يمانع أيضا تدريب المنتخب المكسيكي.

كذلك انتقد مارادونا المدير الفني السابق للمنتخب الأرجنتيني، خورخي سامباولي، الذي قاد الفريق في كأس العالم 2018. وأوضح قائلا: "عندما كان سامباولي يقود الأرجنتين لم تكن له بصمة واضحة مع المنتخب، كنا نؤدي بشكل جيد أمام منتخبات مثل نيكاراجوا والسلفادور، ولكن لم نكن قادرين وقتها على مواجهة منتخبات قوية مثل إسبانيا أو هولندا". وودع منتخب الأرجنتين مونديال روسيا، من دور الـ 16 أمام المنتخب الفرنسي، بعد خسارته بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد معاناة في دور المجموعات.

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