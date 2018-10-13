"رونالدو" يبدي إستعداده للتحقيق معه في قضية الإغتصاب.. بشرط

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة -



لا يمانع "كريستيانو رونالدو" نجم منتخب البرتغال ويوفنتوس، الخضوع للتحقيق في قضية "الاغتصاب" التي تتهمه بها السيدة الأمريكية "كاثرين مايورجا"، لكن بشرط "التحقيق بالفيديو"..



في التفاصيل، أفادت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، الجمعة 12 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن الدولي البرتغالي "كريستيانو رونالدو" قد أبدى إستعداده للتحقيق معه بشأن قضية اغتصاب سيدة أمريكية عام 2009، بشرط واحد، وذكرت الصحيفة أن نجم "يوفنتوس" الإيطالي منفتح على استجوابه من قبل شرطة لاس فيغاس الأمريكية حيث تتهمه الفتاة الأمريكية، "كاثرين مايورغا" باغتصابها في أحد فنادق "فيغاس".

ويشترط "الدون" وفقا للصحيفة أن يجري التحقيق معه عن طريق مكالمات الفيديو من مقر إقامته بإيطاليا، وذلك بسبب انشغاله مع نادي يوفنتوس في الفترة المقبلة، وجدول المباريات المزدحم في فترة قصيرة، في تطور جديد بشأن القضية، ألقى الفريق القانوني للمدعية الكرة في ملعب مهاجم نادي "يوفنتوس" الإيطالي..

وطالب محامو "كاثرين مايورغا"، التي تقول إن "رونالدو" اعتدى عليها جنسيا عام 2009، ممثلي رونالدو بإثبات أن الوثائق التي يمتلكونها مزورة، ويتمسك الفريق القانوني لمايورغا بصحة الوثائق التي نشرتها مؤخرا مجلة "دير شبيغل" الألمانية، ويرى أنها تثبت تورط رونالدو في الاغتصاب.

وتشمل الوثائق المذكورة تقرير الشرطة عقب الواقعة التي حدثت عام 2009، وتسوية يدفع بموجبها اللاعب 375 ألف دولار لضحيته المفترضة مقابل كتمان الأمر، وأرسل محامو كاثرين الوثائق لكل من الشرطة الأمريكية والإنتربول وشرطة مانشستر، ويبدو أن فريق "مايورغا" كان يرد على بيان سابق لبيتر كريستيانسين محامي رونالدو، الذي قال إن الوثائق "مفبركة"، وإنها "تمت قرصنتها وتعديلها لإظهار كريستيانو جانيا"..



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