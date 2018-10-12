هازارد: سأذهب الى اسبانيا من اجل الفوز بالكرة الذهبية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعترف اللاعب الدولي البلجيكي "إيدين هازارد" جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه يريد الانتقال إلى الدوري الإسباني، من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وارتبط "هازارد" بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف، بعد تصريحاته التي كشف من خلالها أنه يريد الرحيل، ولكن انتهى به المطاف بالبقاء مع النادي اللندني هذا الموسم.

وعاد "هازارد" مجددًا للحديث عن انتقاله إلى اللوس بلانكوس هذا الأسبوع، حيث اعترف أن اللعب للنادي الملكي حلمًا له.

وقال هازارد في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي لمباراة بلجيكا وسويسرا بدوري الأمم الأوروبية: "نعم، أنا أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي (يضحك)، ولكن يمكنني التحسّن أكثر، أريد تسجيل المزيد من الأهداف".

وواصل: "لا أحب أن أقول إنني الأفضل، هناك كيليان مبابي، ونيمار، وبالتأكيد هناك دائمًا ميسي ورونالدو، حاليًا كل شيء يسير على ما يرام معي".

وأضاف: "أنا في حالة جيدة في الوقت الحالي، وآمل أن أستمر هكذا لفترة طويلة، إحصائيًا هذا هو أفضل موسم لي في مسيرتي، ولكن أنا أعتقد أنني كنت أفضل على أرض الملعب من قبل".

وردًا على سؤال "آخر 10 لاعبين فازوا بالكرة الذهبية من قبل كانوا من إسبانيا هل ستذهب إلى هناك بسبب ذلك؟"، أجاب: "ربما لهذا السبب أريد أن أذهب إلى إسبانيا".

وردًا على "هل ستترك تشيلسي في يناير"، قال: "لا".

ويظهر "هازارد" في الموسم الحالي بالبريميرليج مع تشيلسي بمستوى مميز تحت قيادة مدربه الإيطالي "ماوريسيو ساري"، حيث يتصدر جدول ترتيب الهدافين برصيد سبعة أهداف.

إقرأ أيضاً:

موناكو يقيل مدربه جارديم لسوء النتائج

"مورينيو".. رحيل ببطاقة حمراء على وقع الخلافات والهزائم