بليسكوفا تعزز فرصها بالتأهل للبطولة النهائية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

عززت كارولينا بليسـكوفا المصنفة الأولى فرصها في التأهل لبطولة التنس الختامية للموسم في سنغافورة بعد أن تخطت بداية صعبة قبل أن تفوز على البريطانية كاتي بولتر 5-7 و6-صفر و6-3 في دور الثمانية ببطولة تيانغين المفتوحة للتنس يوم الجمعة.

وتكافح اللاعبة التشيكية، صاحبة الترتيب الثامن حاليا في سباق التأهل لسنغافورة، لحجز أحد الأماكن الثلاثة المتبقية للمشاركة في البطولة الختامية التي ستنطلق في 21 من تشرين الأول/أكتوبر.

وفاجأت بوتلر، التي تحتل المركز 101 في التصنيف العالمي في أول مواجهة لها ضد إحدى المصنفات العشر الأوليات، منافستها بكسر إرسالها مرتين لتقتنص المجموعة الأولى.

لكن بليسكوفا المشهورة بضربات إرسالها القوية استعادت عافيتها وانتزعت تسع نقاط لكسر للإرسال لتحسم المباراة لصالحها وتتأهل للدور قبل النهائي.

وقالت بليسكوفا المصنفة السادسة عالميا "في المجموعة الثانية بدأت بكسر إرسال مبكر وهو أمر يفيد دائما وقمت بتحسين إرسالي.

"أعتقد أنني لعبت بشراسة أكبر ولم يتح لها الوقت الكافي للعب بأسلوبها وهذا ما صنع الفارق".

وفي وقت سابق يوم الجمعة تجرعت أرينا سابالينكا المصنفة الرابعة هزيمة مفاجئة 7-6 و7-6 أمام السويسرية تيميا باتشينسكي التي قضت على آمال لاعبة روسيا البيضاء في المشاركة بالبطولة الختامية.

وبعد عودتها مؤخرا من إصابة خطيرة في الساق نجحت اللاعبة السويسرية البالغ عمرها 29 عاما في التأهل للدور قبل النهائي بإحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات لأول مرة منذ فرنسا المفتوحة 2017 لتواجه بليسكوفا على مقعد بالنهائي.

كما حجزت الفرنسية كارولين جارسيا مكانا لها أيضا بالدور قبل النهائي بعد أن انسحبت منافستها الكرواتية بترا مارتيتش المصنفة السادسة وقت أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم جارسيا 6-2 و1-صفر.

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