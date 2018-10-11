موناكو يقيل مدربه جارديم لسوء النتائج

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن نادى موناكو الفرنسى عبر بيان صحفى إقالة مدرب الفريق ليوناردو جارديم ومعه الطاقم الفني المساعد .

إقالة جارديم جاءت بعد تردي نتائج الفريق بشكل واضح مع انطلاق الموسم الجاري، حيث يحتل الفريق المركز الـ 18 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي بالوقت الحالي.

وحقق فريق موناكو انتصارًا وحيدًا من انطلاق بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، وهو ما يعد تراجعًا واضحًا بعد تحقيق الفريق لقب البطولة قبل موسمين.

كان الفريق قد وصل لدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا مرتين تحت قيادة جارديم، كما وصل لنصف النهائي في 2015 ووصل لنهائي كأس الرابطة في آخر موسمين.

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