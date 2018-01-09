ريال مدريد يسعى لضم الأرجنتيني "ماورو إيكاردي"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)



جدّد نادي ريال مدريد الإسباني تحركاته لضم اللاعب الدولي الأرجنتيني ماورو إيكا ردي، نجم فريق انتر ميلان الإيطالي، خلال "الميركاتو" الشتوي الجاري، حيث تكون إدارة الملكي قد عَرضت على نظيرتها للانتر صفقة َ مقايضة يكون طرفها الآخر المهاجم كريم بنزيمة، بحسب مقالت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الايطالية .

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنّ نادي ريال مدريد قد عرض على انتر ميلان ضم ماورو إيكاردي مقابل التفريط في خدمات اللاعب كريم بنزيمة ودفع مبلغ مالي، وبحسب ذات الصحيفة الرياضية فإنّ ريال مدريد يدرك جيداً أن دفع 110 مليون يورو لكسر عقد ماورو إيكاردي خيار غير متاح في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ما دفعه للتفكير في عقد صفقة تبادلية.



ويدرس ريال مدريد التعاقد مع ماورو إيكاردي في ظل مشاكل الفريق التهديفية والانتقادات القاسية لمهاجمه كريم بنزيمة الذي سجل 5 أهداف فقط في الموسم الحالي في مختلف المسابقات، وسيحاول ريال مدريد استغلال عدم مشاركة إنتر ميلان فى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم للموسم الحالي لإقناع النجم الأرجنتينى ماورو إيكاردى للانتقال إلى "القلعة البيضاء".



وكان ماورو إيكاردي، البالغ من العمر 24 عاماً، قد جدّد عقده في أكتوبر 2016، لكن موقع "فوتبول إيطاليا"، كشف في أواخر شهر ديسمبر الماضي، أنّ مسؤولي نادي إنتر ميلان حددواً موعدا للقاء وكيل أعمال ماورو إيكاردي، بهدف تمديد عقد اللاعب حتى يونيو 2023، إضافةً لرفع الشرط الجزائي في عقده من 110 ملايين إلى 130 مليون يورو.



يُشار أنّ إيكاردي كان قد رفض الانضمام إلى ريال مدريد في طفولته، مفضلاً التكوين في أكاديمية برشلونة، لكنه فشل في الاستمرار مع النادي الكاتالوني، وانتقل إلى سامبدوريا في عام 2011 حينما كان ينافس في الدرجة الثانية الإيطالية، وبعد موسم واحد فقط انتقل إلى إنتر ميلان الذي انفجرت معه موهبته، وبات قائداً وهدافاً للفريق في موسم (2014-2015)، حيث أحرز 22 هدفًا في صدارة هدافي "الكالتشيو".



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