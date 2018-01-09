جماهير إنكلترا تختار محمد صلاح لاعب الشهر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



حصل المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، على جائزة لاعب شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يحصل فيها الجناح المصري على الجائزة، بعدما حصل عليها في نوفمبر الماضي للمرة الأولى، وحصل محمد صلاح على 50% من تصويت الجماهير، ليحصل على الجائزة متفوقا على الإنجليزي "هاري كين" مهاجم توتنهام.



وقاد صلاح ليفربول للفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 أخرى، بعدما سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى خلال 7 مباريات خاضها مع الفريق في الشهر الماضي، وشهد الخميس الماضي إعلان فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب أفريقي للمرة الأولى في تاريخه، متفوقا على زميله السنغالي ساديو ماني والجابوني بيير إيميريك أوباميانج مهاجم بروسيا دورتموند.

يُذكر أن جناح ليفربول حصل على جائزة أفضل لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى في نوفمبر الماضي أيضا بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف خلال 4 مباريات بالبطولة..

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