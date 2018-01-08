كوتينيو يغيب عن برشلونة لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

أخبار الأن | برشلونة - اسبانيا - (رويترز)

لن يتمكن فيليب كوتينيو من الظهور لأول مرة مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في القريب العاجل وذلك بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها أثناء وجوده ضمن صفوف ليفربول الانجليزي وستبعده لمدة ثلاثة أسابيع.

اجتاز صانع اللعب البرازيلي الفحص الطبي يوم الاثنين والذي شخص من خلاله أطباء برشلونة الإصابة التي أبعدته عن صفوف ليفربول في الانتصار على بيرنلي 1-صفر ضمن الدوري الانجليزي الممتاز في الأول من يناير كانون الثاني الجاري.

وذكر برشلونة في بيان "يعاني كوتينيو من إصابة في فخذه الأيمن. سيغيب لمدة 20 يوما" وهو ما يعني انه من المحتمل أن يظهر لأول مرة مع الفريق في لقاء قمة كتالونيا أمام اسبانيول في الرابع من فبراير شباط المقبل.

ووافق برشلونة على دفع 142 مليون جنيه استرليني (192 مليون دولار) لضم كوتينيو من ليفربول يوم السبت الماضي ليصبح أغلى صفقة يبرمها النادي الكتالوني.

وأعلن نادي برشلونة الإسباني توصله إلى اتفاق مع نادي ليفربول الإنكليزي على ضم لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، في صفقة تجعل منه ثالث أغلى لاعب في العالم.

وأشارت صحيفة "سبورت" الكاتالونية إلى أن قيمة الصفقة ستوزع بين 120 مليون يورو كبدل انتقال، و40 مليون يورو كحوافز ومكافآت، ما سيجعل من كوتينيو ثالث أغلى لاعب في تاريخ اللعبة.

هذا ولن يستطيع كوتينيو المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة هذا الموسم، بسبب اشتراكه مع ليفربول في نفس البطولة.



وأكدت وسائل إعلام بريطانية أن برشلونة سيدفع نحو 193 مليون دولار للحصول على البرازيلي الشاب.

وقال النادي الكاتالوني في بيان "توصل نادي برشلونة ونادي ليفربول إلى اتفاق حول انتقال فيليبي كوتينيو. اللاعب سيوقع عقدا لما تبقى من الموسم، إضافة إلى خمسة مواسم أخرى، وسيكون البند الجزائي (لفسخ العقد) بقيمة 400 مليون يورو (481 مليون دولار)".

وأصدر النادي الإنكليزي بيانا أكد فيه أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاما "سيغادر النادي بعد التوصل إلى اتفاق انتقال مع نادي برشلونة، بشرط تجاوزه الفحص الطبي والاتفاق على البنود الخاصة".

ويضع هذا الإعلان حدا لأشهر من التقارير والجدل حول لاعب الوسط المهاجم الذي كان يرغب في الانتقال إلى النادي الكاتالوني منذ الصيف الماضي، إلا أن ناديه الإنكليزي رفض أكثر من عروض تقدم به برشلونة.

وقال مسؤولون في النادي الكاتالوني إن ليفربول كان يطلب الحصول على 200 مليون يورو (241 مليون دولار) للتخلي عن لاعبه الدولي.

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