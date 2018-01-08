ريال مدريد يتعثر مجددا خارج ملعبه ويتعادل مع سيلتا فيغو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعادل نادي ريال مدريد الاسباني مع مضيفه نادي سيلتا فيغو بنتيجة هدفين من الجانبين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الليغا الاسبانية. وسجل هدفي الريال غاريث بيل في مناسبتين، فيما سجل هدفين سيلتا فيغو كل من دانييل واس وماكسيميليانو غوميز.

وبهذه النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده الى 32 نقطة في المركز الرابع وبفارق 16 نقطة عن برشلونة , بينما رفع سيلتا فيجو رصيده الى 22 نقطة في المركز الرابع عشر ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من: كايلور نافاس، مارسيلو ، ناتشو ، فاران ، حكيمي، كاسيميرو ، كروس ، مودريتش ، ايسكو رونالدو، غاريث بيل.

وفي الدقيقة 32 سجل فريق سيلتا فيجو هدف أول عن طريق ( دانييل واس ) بعد هجمة سريعة انتهت بتمريرة من أسباس الى واس الذي وضع الكرة من فوق الحارس نافاس بطريقة رائعة , ولكن تمكن ريال مدريد من تعديل النتيجة عن طريق ( جاريث بيل ) بعد هجمة مرتدة أنتهت بتمريرة رائعة من كروس الى بيل الذي سدد الكرة أرضية في الشباك .

وأستطاع فريق ريال مدريد أن يسجل هدف ثاني عن طريق النجم الويلزي ( جاريث بيل ) في الدقيقة 38, وذلك بعد تمريرة رائعة من إيسكو حولها جاريث بيل من لمسة واحدة في الشباك. وفي الدقيقة70 تحصل أسباس على ركلة جزاء ضد نافاس سددها أسباس لكن الحارس تصدى لها منقذاً مرماه من هدف محقق.

وفي الدقيقة 80 , سجل سيلتا فيجو هدف التعادل عن طريق ( ماكسيميليانو غوميز ) بعد كرة وصلت الى واس الذي أرسل عرضية حولها غوميز في الشباك. بهذه النتيجة يرفع ريال مدريد رصيده الى 32 نقطة في المركز الرابع وبفارق 16 نقطة عن برشلونة , بينما رفع سيلتا فيجو رصيده الى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

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