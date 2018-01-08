اختتام فعاليات بطولة الرياض لجمال الخيل العربية

أخبار الآن | الرياض - السعودية - (وكالات)

شارك مئات من مربي الخيل في بطولة الرياض لجمال الخيل العربية بالعاصمة السعودية وعرضوا بزهو خيولهم الأصيلة الحائزة على جوائز. وأحرزت مهرة سوداء فائقة الجمال تدعى دلال المركز الأول في البطولة. التي انطلقت يوم الخميس بمشاركة نحو 300 حصان، واستمرت لثلاثة أيام وتجذب السعودية، التي بها أجود أنواع الخيل العربية الأصيلة، اهتماما متناميا من جانب مربي الخيول ومحبيها في ربوع المملكة.

وترى نبيلة العلي، وهي مُعلقة من الكويت على بطولة جمال الخيل وحكم دولي في الفروسية، إن عدد المشاركين في البطولة يعكس اهتمام المسؤولين في المملكة بالخيل.

وقالت نبيلة "العدد ما شاء الله كبير، تقريبا 290 ، 291 (حصان مشارك) على مدى ثلاث أيام (من التنافس) أعداد كبيرة من المُهرات والأمهار أعمار سنة. وهذا يدل على زيادة الإنتاج دائما من سنة إلى سنة في المملكة العربية السعودية، وهذا يعكس طبعا اهتمام المسؤولين في المملكة على جمال الخيل العربية".

وأضافت نبيلة العلي "الخيل العربية، دائما خيل مهمة جدا لأنها من أفضل سلالات الخيل في العالم، الخيل العربي يتمتع بالعديد من المواصفات اللي ما هي موجودة بالخيل الأخرى اللي هي ليست نقية (بالإنجليزية) عربية أو ذات الدماء العربية. القدرة على التحمل، تركيبة العضلات، تركيبة الظهر، سبحان الله، اتساع الرئة، جمال الرأس، من الناحية الجمالية ما في حد (خيل) يعلى على الخيل العربية".

وقال مطلق بن مشرف مدير عام اسطبلات الخالدية "يعني 8000 مالك (ملاك الخيل في المملكة) رقم قياسي فيه، رقم قياسي في عالم الخيل، 3000 مولود (في العام). أمريكا كانت الأولى ها الحين (الآن) صارت الثانية. الأولى السعودية، وهذه أرقام صحيحة، وحقيقية وليس مجاملة".

واكتُشف موقع أثري في جدة بالسعودية عام 2011 ليبرهن على أن ترويض الخيل في شبه الجزيرة العربية يرجع إلى تسعة آلاف سنة مضت.

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