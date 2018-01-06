برشلونة يقترب إتمام صفقته الأغلى

أخبار الآن | برشلونة -إسبانيا- (وكالات)

أفادت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية المقربة من نادي برشلونة في تقرير لها عبر صفحتها الإلكترونية على الإنترنت بأن النجم البرازيلي كوتينهو على إستعداد للتنازل عن 15 مليون يورو من جيبه الخاص من أجل تسهيل عملية إنتقاله.

وقالت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الاخيرة، على أن نادي ليفربول يريد الحصول على مبلغ قدره 160 مليون يورو من أجل التنازل عن فيليب كوتينهو، بواقع 120 مليون يورو كمبلغ ثابت بالإضافة الى 40 مليون يورو أخرى كمتغيرات.

وأشارت الصحيفة الكتلونية في تقريرها على أن فيليب كوتينهو يريد التنازل عن ذلك المبلع لصالح برشلونة من أجل مساعدتهم في تقديم عرض يلبي مطالب ناديه المالية، حيث يرغب اللاعب في أن تتم الصفقة في الميركاتو الحالي.

يذكر أن فيليب كوتينهو صاحب الـ 25 عاماً إنضم الى فريق ليفربول في عام 2013 قادماً من فريق إنتر ميلان الإيطالي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، وشارك البرازيلي في 316 مُباراة مسجلاً 73 هدفاً وصنع 57 هدفاً في مسيرته.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، نقلا عن "ذي تايمس" أن نادي برشلونة مستعد لدفع 160 مليون يورو للتعاقد مع نجم منتخب السامبا في الميركاتو الشتوي الحالي. واضاف الصحيفة ذاتها ،أن إدارة البلوغرانا ستدفع قيمة مالية ثابتة تقدر ب120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات، موضحة أنه في حال إتمام هذه الصفقة رسميا فستكون الأغلى في تاريخ النادي.

وبعد هذا الاقتراح المغري، سيسعى نادي ليفربول لحسم المفاوضات مع نظرائهم الكتلان في أقرب وقت ،قصد الاستفادة من القيمة المالية لهذه الصفقة، و من ثم جلب لاعبين أخرين سيعوضون رحيل نجمهم البرازيلي إلى برشلونة.

المزيد من الأخبار

نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد "عمان - الإمارات الفوز واحد"

أساطير غادرت الملاعب في عام 2017