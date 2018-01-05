نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد "عمان - الإمارات الفوز واحد"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

انتشر وسم #عمان_الامارات_الفوز_واحد بعد أن أطلقه نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عن المباراة.

ومن ثم استخدمه المغردون للتعبير عن ما وصفوه بوحدة بين الفريقين والدولتين.

وظهر الوسم في أكثر من 20 ألف تغريدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوالت الردود على الوسم بعد أن أضاع الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري ركلتي جزاء في نهائي خليجي ٢٣، ليحقق بذلك منتخب عمان لقب البطولة بفوزه على منتخب الإمارات بنتيجة ٥-٤ بركلات الجزاء بعد انتهاء المباراة بوقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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