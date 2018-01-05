فيديو نادر لـ الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول مغردون سعوديون على نطاق واسع مقطع فيديو نادر لـ الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، في مشهد تمثيلي من مسرحية مع زميليه عادل الفريشي وعبداللطيف آل الشيخ في الحفل الختامي لمدارس الرياض والذي حضره الملك فهد رحمه الله عام 1984.

ونشر عبداللطيف آل الشيخ المقطع على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الأربعاء، وعلّق عليه بالقول: “مشهد من مسرحية “حفنة رماد” في الحفل الختامي لمدارس الرياض تمثيل الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعادل القريشي، وعبداللطيف آل الشيخ بحضور الملك فهد رحمه الله 1984م”، فيما علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد على المقطع ساخرًا: “أداء فني شنيع.. يا بوخالد ليه الفضايح”. كما أظهر المقطع إعجاب الملك فهد رحمه الله بالمشهد التمثيلي الذي أضحكه بشدة.

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