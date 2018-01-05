النجم المصري محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2017

توج الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا عن العام الماضي، خلال الحفل نظمه الاتحاد الإفريقي للعبة مساء الخميس بالعاصمة الغانية أكرا.

وتنافس صلاح على الجائزة مع رفيقه في الفريق ساديو ماني، والجابوني إيمريك أوباميانج لاعب بروسيا دورتموند.

وشهدت فعاليات الحفل أيضاً، حصول المنتخب الوطني على لقب الأفضل في إفريقيا، كما نال هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب جائزة أفضل مدرب، في عام مميز لكرة القدم المصرية.

وكان "صلاح"، قد حقق مؤخراً لقب أفضل لاعب في إفريقيا بناءاً على استفتاء هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

يذكر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قد توج بهذه الجائزة من قبل عام في نسختها القديمة عام 1983 عن مجلة فرانس فوتبول، ليصبح صلاح هو ثاني لاعب في تاريخ الكرة المصرية يتوج بلقب أفضل لاعب في إفريقيا، وأول من يحصد اللقب في مسماه الجديد



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