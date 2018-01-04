أشخاص يعادون "الشيخوخة".. بإحتراف الرياضة (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

إذا كنت تجد الكثير من الأعذار بشكل دائم لعدم بدء نظام رياضي جدي، فالمشكلة تتعلق بك، وبعدم قدرتك على تنظيم الوقت لذلك، لأنه من السهل اختلاق الأعذار.. لكنه من الصعب الالتزام بالوقت وتسيير الجهد بشكل كامل لذلك.. فهناك بعض الأشخاص تخطوا عوائق أكبر من تلك التي تعتقد، وحققوا نتائج مذهلة..

قد يشكل عامل "السن" عائقا بالنسبة لبعض الأشخاص، وحاجزا نفسيا في ممارسة رياضة ما، في المقابل نجد الكثيرون تملكوا الشجاعة لتخطي ذلك الحاجز وحققوا نتائج مبهرة.. تطلب الوصول لها جهود سنوات، بحسب موقع (صيحات النهار)..

أندرياس كاهلينغ

ظهر في فيلم "Kung Fury" على هيئة مقاتل ضخم الذي لا يهاب شيئا، لكن ستذهل حينما تعرف أنه من مواليد 1952، كان قد فاز بلقب كمال الأجسام سنة 1980..



روبي روبنسون

بعد استمرار احترافه لعبة كمال الأجسام لقب بالأمير الأسود، هو أمريكي من مواليد 1946، يظهر لياقته البدنية وعضلاته المفتولة رغم تقدمه في السن..

"سام براينت"

بدأ "سام" ممارسة نشاطه الرياضي من أجل التخلص من بعض المشاكل الشخصية، وفي عمر 74 أصبح ينافس الرياضيين الشباب في رياضة كمال الأجسام..









جيري لايف

يحمل هذا الطبيب والمؤلف الأمريكي، عنوانا كبيرا من خلال مظهر جسده، فهو لا يترك للشيخوخة مجالا، لأنه ببساطة اجتهد خلال أعوام عدة ليبني جسده بشكل متكامل..

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