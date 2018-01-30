رسميًا.. بيكيه يجدد عقده مع برشلونة حتى 2022

أخبار الآن | برشلونة - اسبانيا (وكالات)

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد نجم دفاعه الإسباني جيرارد بيكيه، حتى صيف 2022، بشكل رسمي.

وكان برشلونة قد أعلن، في وقت سابق، أنه توصل إلى اتفاق مع «بيكيه» لتجديد عقده مع الفريق، مشيرًا إلى أن التوقيع الرسمي سيكون اليوم الإثنين، وهو ما تم بالفعل.وأشار برشلونة إلى أنه وضع شرطًا جزائيًا في عقد «بيكيه» الجديد، يصل إلى 500 مليون يورو.

جاء هذا خلال الجلسة التى جمعت مدافع برشلونة بجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادى الكتالوني فى مؤتمر صحفي أمام عدد كبير من وسائل الإعلام.

ثم قام جيرارد بيكيه بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس نادي برشلونة بعد الانتهاء من مراسم تجديد عقده مع البلوغرانا حتى يونيو 2022.

ثم خاض جيرارد بيكيه مدافع برشلونة جولة تصويرية برفقة عائلته داخل مدرجات ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، بحضور رئيس النادي على هامش حفل تجديد عقده.

ووقع جيرارد بيكيه على عقود التجديد مع برشلونة حتى يونيو 2022 وبشرط جزائى قيمته 500 مليون يورو.

وخاض اللاعب صاحب الـ31 عاماً 421 مباراة مع برشلونة، حقق خلالها 25 لقبا مع الفريق وأحرز 37 هدفاً، وشارك الموسم الحالى فى 25 مباراة مع البلوجرانا وسجل هدفين.



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