بعد ميسي و رونالدو.. إليك أكبر المرشحين لإحراز الكرة الذهبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نندهش للمستوى العالي الذي وصلت إليه كرة القدم العالمية، بقدر ما نندهش لسعر اللاعبين الذي يشهد إرتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي نلاحظ فيه احتكار بعض اللاعبين مثل رونالدو وميسي إحراز الكرة الذهبية، في الوقت الذي يمتلك لاعبين شباب مهارات وذكاء كروي خارق، ويعتبرون من المؤهلين لنيل هذا الشرف، بحسب تصنيف موقع BleacherReport.. تعرف عليهم:



كيفن دي بروين

هو لاعب كرة قدم بلجيكي يلعب حالياً لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، كما يلعب لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم كخط وسط مهاجم، عمره 27 عاما، يتميز بلمساته الحساسة وذكائه الخارق في التعامل مع الكرة، وهو ما يميزانه عن بقية اللاعبين حول العالم..

ماركو أسينسيو

هذا الشاب الإسباني، يبلغ عمره الـ21 عاما فقط، فقد تطور مستواه بصورة كبيرة وسريعة وخصوصاً حين سجل في نهائي كأس الأبطال الموسم الماضي، ومن خلال اللمسات السريعة والذكية والسيطرة الفعالة على الكرة تمكن من لفت نظر زيدان ليصفه باللاعب الأول.



أنطونيو كريزمان

هو لاعب في عمر الـ27 عاما، يحقق حاليا الكثير لناديه، وهو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب حاليًا لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي كمهاجم..



عصمان ديمبيلي

لاعب بعمر الـ21 سنة يلعب كجناح أيمن مع نادي برشلونة الإسباني ومنتخب فرنسا، اللاعب المتجهد الذي يطمح للتفوق على زميله ومنافسه في نفس الوقت

ليو ميسي، يذكر مدربيه بالبرازيلي كاكا حيث يمتلك إصرارا يجعله من المرشحين للتفوق على أبناء جيله..



غابريال جيسوس

اللاعب البرازيلي الذي يلعب كمهاجم في "مانشتر سيتي" ومنتخب البرازيل، لاعب يجبر غوارديولا على اتخاذ قرارات صعبة بخصوص الخيارات المتاحة

لخوض مباراة، فابن الـ21سنة ما يتفوق عادة على "أغويرو" بسبب أدائه المميز..



كيليان

مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي ذو الـ20 عاماً؛ لاعب يمتلك من الموهبة وخفة الحركة ما تجعلانه يتخطى الكثير من أبناء جيله إلا أن براءة

الاختراع التي تسجل له في الكثير من التقنيات المهارية والمواقف الكروية جعلته متميزاً وقادراً على المنافسة حول أفضل لاعب في العالم خلال السنوات القادمة.



بول بوغبا

بول بوغبا هو لاعب كرة قدم فرنسي يلعب حاليًا كلاعب وسط مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والمنتخب الفرنسي، ابن الـ25 عاما استطاع لفت الأنظار بنشاطه،

الكبير وإمكاناته العالية، عدا عن سرعته الكبيرة أثناء امتلاكه الكرة..

باولو ديبالا

الأرجنتيني ابن الـ25 عاما مهاجم نادي جوفينتوس الإيطالي، ومنتخب الأرجنتين، لفت الأنظار بعد تسجيله هدفين في مرمى برشلونة ضمن بطولة دوري الأبطال الموسم الماضي، عدا عن السرعة والمهارة يعد مواطن

ليونيل ميسي قريباً جدا من أخذ مكانه في السنوات القادمة.



إيدين هازارد

المهاجم البلجيكي الذي يلعب في صفوف نادي تشيلسي ومنتخب بلاده، طريقة اقتناصه للأهداف وخلقه الفرص من لا شيء حولته إلى موهبة صاعدة صارخة بقوة قد تلون الكرة الذهبية بأزرق تشيلسي في السنوات القادمة، إلا إذا انتقل "هازارد" إلى ريال مدريد بحسب ما لوحت به "الدايلي ميل" مع نهاية 2017 الماضية..



نيمار

المهاجم البرازيلي المصنف ثالث أفضل لاعب في العالم، لديه من الإمكانات حتى الآن ما يؤهله للحصول على الكرة الذهبية عام 2020 حيث يكمل الـ28 عاماً من عمره والمواسم السبعة في دوري الأبطال. يمتلك نيمار لمسة خاصة لخلق الفرص واقتناص الأهداف، حاليا هذا اللاعب الساحر يهيمن على أي ملعب يلعب فيه.



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