ليفربول يودع كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

ودّع ليفربول منافسات هذا الموسم من كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم من دور الاثنين والثلاثين بعد هزيمة على ملعبه وبين جماهيره امام ضيفه ويست بروميتش ألبيون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورغم الهدف المبكر الذي تقدم به البرازيلي فيرمينو في الدقيقة الخامسة، إلا أن دفاع ليفربول لم يكن صلبا بما يكفي للحفاظ على التقدم حيث تلقى الفريق 3 أهداف متتالية خلال 41 دقيقة.

وتعادل رودريغيز للضيوف في الدقيقة السابعة ثم عاود التسجيل محرزا هدف التقدم في الدقيقة الحادية عشرة، وقبل انتهاء الشوط الاول سجل الكاميروني جويل ماتيب هدفا

بالخطأ في مرماه لتصبح النتيجة تقدم الضيوف بثاثة اهداف مقابل هدف واحد.

في الشوط الثاني سجل محمد صلاح الهدف الثاني للفريق قبل أن تتوقف عجله التهديف تماما لتنتهي المباراة بهزيمة ليفربول وخروجه من البطولة.

في نفس الوقت، تعادل تعادل توتنهام مع مضيفه نيوبورت بهدف لك منهما في نفس الدور حيث تقدم بادريغ اموند لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة والثلاثين قبل أن يتعادل هاري كين للضيوف في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة تعاد المباراة على ملعب توتنهام في لندن حسب قوانين البطولة وستقام مباراة الإعادة في السابع من الشهر المقبل.

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