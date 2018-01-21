مانشستر سيتي يهزم نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنكليزي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

حافظ مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز بعد فوزه على ضيفه نيوكاسل بثلاثة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت .وقاد المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مانشستر سيتي لهذا الفوز الثمين ، حيث سجل أهداف فريقه الثلاثة، رافعا رصيده إلى 16 هدفا في الدوري.

من جهة أخرى، انتصر كل من مانشستر يونايتد وتشلسي وأرسنال في لقاءاتهم بالجولة 24 من البريميرليغ. حيث أنقذ الفرنسي أنتوني مارسيال فريقه مانشستر يونايتد من مأزق صعب، عندما سجل هدف المباراة الوحيد أمام مستضيفه بيرنلي العنيد، ليحافظ على المركز الثاني بفارق 12 نقطة عن المتصدر سيتي.

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واستطاع أرسنال الانتفاض وهزيمة كريستال بالاس في ملعب الإمارات، بنتيجة 4-1، على الرغم من غياب نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، الذي بات قريبا جدا من انتقال إلى مانشستر يونايتد. أما تشلسي فأحرز انتصاره الأول في الدوري لعام 2018، عندما هزم مستضيفه برايتون بنتيجة 4-0، بفضل نجمه البلجيكي إيدن هازارد.

وفي مباراة أخرى، واصل ليستر سيتي مستوياته الجيدة، وحقق الفوز على واتفورد بنتيجة 2-0، ليصعد للمركز السابع بفارق الأهداف عن بيرنلي. ويلتقي توتنهام مع ساوثهامبتون مساء الأحد، فيما يحل ليفربول ضيفا على متذيل الترتيب سوانزي في ويلز، مساء الاثنين.

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