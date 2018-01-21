"اليويفا" يستعد لتغيير قوانين اللعب المالي النظيف

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يدرسُ الاتحادُ الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إدخالَ تعديلاتٍ على قانونِ اللعبِ المالي النظيف، بحيثُ يتمُ السماحُ بوجودِ فرقِ 100 مليونِ يورو بينَ إيراداتِ ونفقاتِ الأندية خلالَ الموسم الواحد.

وذلكَ لمواجهةِ المبالغِ الطائلة التي يجري دفعها للحصولِ على لاعبين، وفقاً لما ذكرتهُ صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المبلغ قابلٌ للتعديل خلالَ مباحثاتٍ مستقبلية، موضحة أن "يويفا" يسعى لتطبيق هذا المشروع الخاص بقواعدِ "الميركاتو" اعتباراً من الموسم المقبل.

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وبذلك، سيتعين على أي ناد أوروبي أنفق 300 مليون يورو على سبيل المثال، إبرام صفقة أو صفقات بيع بقيمة 200 مليون يورو على الأقل. كما يدرس "يويفا" قانوناً جديداً يقضي بتقليص عدد اللاعبين المحترفين في أي نادٍ إلى 25، الأمر الذي سيؤثر على أندية مثل تشيلسي ومانشستر سيتي التي ذكرت "لو باريزيان" بأن لديهما أكثر من 60 عقداً احترافياً. وأضافت الصحيفة أن هذا المشروع سيجري التصويت عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 24 مايو (أيار) المقبل.

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