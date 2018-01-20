ماراثون زايد الخيري رسالة إنسانية بروح عالمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وام )

أبهر ماراثون زايد الخيري العالم، وخطف الأضواء في نسخته الرابعة التي أقيمت في مدينة الأقصر بجمهورية مصر، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأسدل الستار على فعاليات الحدث العالمي يوم أمس بعد التنظيم الرائع من قلب «مدينة المائة باب»، وجرت المنافسات على أكمل وجه لمسافة 11 كم انطلاقاً من ساحة معبد الكرنك الذي شهد تواجد العديد من السياح الأجانب من مختلف الدول والقارات، ليواصل الماراثون قصة النجاح بنشر رسالته الإنسانية السامية وعطاءاته اللامحدودة التي تخطت جميع الآفاق بعد تخصيص ريع الماراثون، لصالح مرضى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان في الأقصر تزامناً مع عام زايد.

وشهد السباق مشاركة نحو 10000 متسابق من داخل مصر وخارجها، حيث حرص بعض السياح على المشاركة في ماراثون زايد الخيري في المدينة التي تحوي على أكثر من ثلث آثار العالم.

تتويج الفائزين

وعقب ختام الماراثون، قام الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة المنظمة العليا يرافقه جمعة مبارك الجنيبى سفير الدولة لدى جمهورية مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، واللواء إسماعيل الفار مندوباً عن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري، بتتويج الفائزين وتوزيع الجوائز على العشرة الأوائل.

وهم أحمد صابر أحمد، وسالم محمد سالم، ومحرم حمد الله، وسلامة مديحي صلاح، وسيد مرزوق ومحمد عادل حسن، وأحمد نوري شمروخ، ومحمد ربيع الحسيني، وريحان حسين السيد، وحسن مرزوق.

وتراوحت الجوائز ما بين 50 ألف جنيه لصاحب المركز الأول، و40 ألفاً للثاني، و35 ألفاً للثالث، و30 ألفاً للرابع، و25 ألفاً للخامس، و10 آلاف جنيه من السادس إلى العاشر، فيما تم تسليم باقي الجوائز من المركز الـ 11 إلى المركز الـ 500 عقب صلاة الجمعة.

أصحاب الهمم

وحرصت اللجنة المنظمة العليا على تقديم مكافأة مالية لجميع المشاركين في سباق أصحاب الهمم، ويتقدمهم أحمد فتحي سعد، وحسن عبده سعد، وسيد فرج خليل، وهدى أحمد محمد، وزينب علي محمد، وإيمان حسن محمود، ومحمد علي حسن محمد، وحسن عماد محمد، وهالة أحمد، وندى أحمد محمد، ومحمد أنور أحمد، وبدر دياب عبدالمحسن، وحمد فرج جمعة، ومحمد سيد محمد.

ووليد علي شحات، وحامد مصطفى محمد، وحسن محمد حسن، وأشرف أبوزيد محمد، وشيماء سيد هواري، وعبدالرحمن علاء الدين محمد، ومحمد نادي عبدالحكيم، ومحمود سمير محمد، ووليد جابر الحديدي، وحسين محمد إمام، وإبراهيم كرم مطاوع، ومرفت إبراهيم محمد، وزينب سليمان زين العابدين، وهند عيد علي، وغادة محمد حسن، ومحمود محفوظ عويس، وياسين شعبان أحمد، وشيماء محمد فوزي.

وشهد سباق الرجال منافسة قوية بين المشاركين، خاصة أن القائمة ضمت عدداً من الأبطال الذين شاركوا في النسخ الثلاث الماضية للماراثون بالقاهرة، وحبس السباق الأنفاس حتى الأمتار الأخيرة، وسط ترقب من الجماهير الغفيرة التي تفاعلت مع السباق، وشجعوا جميع المشاركين، بما في ذلك سباق أصحاب الهمم، وحظي اللاعبون بحفاوة كبيرة لدى وصولهم إلى خط النهاية.

ووجه الفائزون الشكر إلى الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، على إقامة الماراثون في صعيد مصر للمرة الأولى، وتخصيص ريعه لمستشفى الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر.

وأشاروا إلى أن المشاركة هذه المرة تعتبر رائعة، لأنها تتزامن مع عام زايد، وبالتالي حرصوا على التواجد للمشاركة مع الإمارات بالاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأعربوا عن أملهم بإقامة ماراثون زايد الخير سنوياً في صعيد مصر، حتى تتواصل رحلة عطاء الخير الإنساني للإمارات الشقيقة.

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