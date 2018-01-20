الساحر يشكر الساحرة المستديرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

شكر النجم البرازيلي رونالدينيو، الذي قرر وضع حد لمسيرته في ملاعب كرة القدم عن عمر ِ 37 عاما، كل من رافقه خلال مشواره، لاسيما صديقته المفضلة "كرة القدم".

وانطلقت مسيرة رونالدينيو في صفوف فريق مسقط رأسه غريميو قبل الانتقال الى صفوف باريس سان جيرمان، حيث مكث في صفوف فريق العاصمة الفرنسية موسمين ثم وقع مع برشلونة الإسباني من عام 2003 إلى 2008، وعاش معه الحقبة الذهبية للفريق، ونال في صفوفه الكرة الذهبية عام 2005، وتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا عام 2006.

وردد رونالدينيو ما قاله أسطورة ريال مدريد الإسباني، ألفريد دي ستيفانو، الذي توفي عام 2014، متوجها إلى الكرة بالقول: "شكرا أيتها العجوز لأنك كنت مصدر إلهامي طيلة هذه الفترة ورفيقتي في كل هذه الانتصارات".

وقال رونالدينيو في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 48 ساعة على الكشف عن قرار الاعتزال على لسان شقيقه ومدير أعماله روبرتو أسيس: "بعد 3 عقود مكرسة لكرة القدم، أقول وداعا لأعظم أحلامي، لقد تحقق الحلم". وتابع: "شكرا إلهي على هذه الحياة التي أعطيتني إياها، على عائلتي، أصدقائي وهذه المهنة الأولى"، في إشارة إلى كرة القدم.

ودافع عن صفوف ميلان الإيطالي لـ3 مواسم (2008-2011) قبل العودة إلى البرازيل، حيث لعب تباعا مع فلامينغو (2011-2012) وأتلتيكو مينيرو (2012-2014)، حيث فاز في صفوفه بكأس ليبرتادوريس، ثم خاض موسما واحدا في صفوف كيريتارو المكسيكي وأخيرا فلوميننسي، حيث فسخ عقده مع الأخير في سبتمبر عام 2015.

وأشار رونالدينيو في رسالته إلى "أن الأشخاص الذين يعرفوني، يعلمون مدى خجلي وبأني لست معتادا على الحديث كثيرا، لكني أريد أن أشكر بكل جوارحي كل الذين ساعدوني على القيام بأعز شيء علي".

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