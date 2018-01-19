بيليه أسطورة كرة القدم في المستشفى بسبب الإرهاق الشديد

بيليه أسطورة كرة القدم في المستشفى بسبب الإرهاق الشديد



دخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إلى المستشفى بسبب الأرهاق وألغى حضور حفل لتكريمه في لندن الأحد من قبل اتحاد كتاب كرة القدم.

وخضع بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات (أعوام 1958 و1962 و1970)، الخميس "إلى سلسلة فحوصات أظهرت أنه يعاني من الإرهاق" بحسب اتحاد كتاب كرة القدم.

وتابع الاتحاد في بيان له: "إنّه يتلقى العلاج تحت مراقبة الأطباء، ولحسن الحظ ليس هناك أي مؤشرات على أمر أكثر خطورة".

وعانى بيليه (77 عاماً) من مشاكل صحية في الأعوام الأخيرة ولم يتمكن من إضاءة الشعلة في حفل افتتاح أولمبياد ريو 2016 بسبب المرض.

وظهر بيليه في كانون الأول/ديسمبر اثناء سحب قرعة مونديال 2018 في روسيا على كرسي متحرك.

وبيليه هو اللاعب الوحيد الذي سبق له الفوز بكأس العالم ثلاث مرات وسبق ونقل للمستشفى أكثر من مرة في السنوات الأخيرة بسبب مشكلات في الكلى ومتاعب في الصحة العامة كما خضع لعملية جراحية في مفصل الفخذ.

وخلال آخر ظهور دولي له في موسكو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال قرعة كأس العالم 2018 جلس بيليه على كرسي متحرك.

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