ريال مدريد يحل ضيفا على ليجانيس بكأس الملك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



على أرضية المعلب البلدي "دي بوتاركي"، وضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 2018، يحل مساء اليوم الخميس فريق ريال مدريد ضيفاً على فريق ليجانيس في مباراة يأمل كل فريق الفوز فيها من أجل وضع قدماً في نصف نهائي الكأس.



ريال مدريد بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان تمكن من بلوغ هذا الدور بعد أن فاز في دور الستة عشر على فريق نومانسيا بثلاثية بيضاء في مباراة الذهاب، قبل أن يتعادل في البرنابيو بهدفين لكل فريق، أما فريق ليجانيس فمهمته لم تكن أسهل من الريال، فالفريق خاض مباراة الدور الماضي أمام فريق فياريال وتمكن من الفوز بهدف نظيف على أرضه، قبل أن يتلقى الهزيمة على ملعب لاسيراميكا معقل فريق فياريال بهدفين لهدف، ليتأهل فريق ليجانيس لدور ربع النهائي بأفضلية تسجيله الأهداف خارج أرضه.

ويسعى ريال مدريد إلى مصالحة جماهيره بالفوز على ليجانيس خارج ملعبه وقطع خطوة كبيرة نحو الدور نصف النهائى قبل جولة الإياب التى ستقام على ملعب البرنابيو 24 يناير المقبل ، فى ظل النتائج السلبية التى يقدمها الفريق بالدورى الأسبانى والإستمرار فى المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة متأخراً بـ 19 نقطة عن المتصدر برشلونة برصيد 51 نقطة .

ويدخل فريق ريال مدريد هذة المباراة وسط حالة نفسية سيئة بسبب تراجع المستوى الفنى للاعبين والعقم التهديفى الذى يعانى منه هجوم الملكى خلال المباريات الماضية فضلاً عن أزمة ملف تجديد عقد أبرز نجومه البرتغالى كريستيانو رونالدو والذى إقترب من الرحيل عن السانتياجو برنابيو بسبب رفض الإدارة لمطالبه المادية، ويخشى الفرنسى زين الدين زيدان من مفاجأة جديدة بالخسارة أمام ليجانيس تزيد من آلالامه وتصعب موقفه وتضعه فى موقف محرج أمام عشاق وجماهير ريال مدريد.

وكان ريال مدريد قد تلقى هزيمة بهدف نظيف أمام فياريال بالجولة الـ19 من مسابقة الليجا زادت من موقفه صعوبة بجدول الدوري، السبت الماضي..

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